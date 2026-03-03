В Алькеевском районе экологи спасли косулю с поврежденной ногой

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Экологи в Алькеевском районе спасли молодую косулю с поврежденной ногой – животное обнаружили лежащим в снегу у обочины дороги недалеко от села Нижнее Алькеево. По информации Госкомитета РТ по биоресурсам, косуля, вероятно, провалилась под наст и травмировала ногу.

Сотрудники ведомства извлекли ее из‑под снежного завала и доставили в безопасное место. Осмотр показал, что угрозы жизни нет: животному около двух лет, серьезных повреждений не выявлено.

Сейчас косуля находится под наблюдением специалистов в ООО «Хузангаево», где ей обеспечили условия для восстановления.