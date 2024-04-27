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Происшествия 27 апреля 2024 10:11

В Алькеевском районе автомобиль влетел в отбойник, пострадал ребенок

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Накануне на трассе Базарные Матаки – Мамыково произошло ДТП, сообщили в республиканской Госавтоиснпекции.

24-летняя водитель «Лады», по предварительным данным, не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение.

В результате ДТП двухгодовалая дочь девушки получила травмы и попала в больницу.

В ведомстве отметили, что девочка сидела на переднем пассажирском сиденье в детском автокресле, но не была пристегнута.

#ДТП в Татарстане
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