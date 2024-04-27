В Алькеевском районе автомобиль влетел в отбойник, пострадал ребенок

Накануне на трассе Базарные Матаки – Мамыково произошло ДТП, сообщили в республиканской Госавтоиснпекции.

24-летняя водитель «Лады», по предварительным данным, не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение.

В результате ДТП двухгодовалая дочь девушки получила травмы и попала в больницу.

В ведомстве отметили, что девочка сидела на переднем пассажирском сиденье в детском автокресле, но не была пристегнута.