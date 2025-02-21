В Алексеевском состоялся турнир по вольной борьбе памяти ветерана СВО Александра Турнина

Фото: предоставлено организаторами турнира

Сегодня в Алексеевском районе Татарстана состоялся Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2009-2015 годов рождения памяти участника СВО Александра Турнина. Турнир посвящен Дню защитника Отечества в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

На мероприятии выступил родной брат Александра Сергей Турнин. Он выразил особую благодарность Главе Алексеевского муниципального района Сергею Демидову за его внимание к развитию данного вида спорта. Также Турнин поблагодарил всех, кто принял сегодня участие в первенстве, сказав, что они достойно сражались.

«Эти ребята получили достойные медали, денежные призовые и, конечно же, здоровый спортивный результат. Данное мероприятие планируется проводить в ежегодном формате, так как Турнин Александр Леонидович погиб 23 февраля, прямо в праздник Дня защитника Отечества. Спасибо коллегам и Даренкову Александру Александровичу, который прибыл и вручил благодарственные почетные грамоты главе администрации и Турнину Сергею Леонидовичу, родному брату погибшего, то есть мне», – сказал Сергей Турнин.

Напомним, Александр Турнин 23 февраля 2024 года погиб в одном из сел под Угледаром из-за атаки дрона-камикадзе. До своего дня рождения он не дожил всего два дня. Ранее Александр Турнин занимался вольной борьбой и являлся кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе и борьбе на поясах.

В сегодняшних соревнованиях приняли участие 125 спортсменов 2009-2016 года рождения из Казани, Нижнекамска, Менделеевска, Алексеевского, Набережных Челнов и других районов республики.