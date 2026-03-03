news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 3 марта 2026 12:26

В Алексеевском районе Татарстана отреставрируют уникальную деревянную церковь XIX века

Читайте нас в
Телеграм
В Алексеевском районе Татарстана отреставрируют уникальную деревянную церковь XIX века
Фото: okn.tatarstan.ru

В селе Приозерная Алексеевского района Татарстана приступят к масштабному восстановлению церкви Троицы Живоначальной. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия уже согласовал проект реставрации памятника деревянного зодчества, который десятилетиями находился в аварийном состоянии. Работы пройдут в рамках государственной программы «Развитие культуры Татарстана».

Храм, возведенный в 1883–1886 годах по проекту архитектора Петра Тихомирова, является редким образцом русского церковного строительства. Здание на кирпичном цоколе включает в себя трехъярусную колокольню и богато украшено резными наличниками, карнизами и пилястрами. Из-за разрушения стен и полного обвала крыши конструкция утратила жесткость.

Проект реставрации предусматривает воссоздание исторического облика храма с использованием традиционных технологий. Специалисты заменят поврежденные бревна сруба, восстановят утраченные верхние ярусы колокольни и шатровое завершение основного объема. Внутренние интерьеры и декоративные элементы фасада также будут приведены в первоначальный вид на основе исторических данных.

#церковь #алексеевский район рт #реставрация #комитет рт по охране объектов культурного наследия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

2 марта 2026
В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

3 марта 2026