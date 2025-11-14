В Алексеевском районе Татарстана открылся новый кормовой центр с суточным объемом производства 150 тонн, который принадлежит колхозу «Родина», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Для Татарстана строительство кормовых центров является приоритетным направлением. На сегодня в 24 районах функционируют 57 кормовых центров, обслуживающих более 212 тыс. голов крупного рогатого скота», – говорится в сообщении.

В республике предусмотрена государственная поддержка по возмещению 50% затрат на покупку оборудования и 30% – на строительство зданий кормовых центров. Кроме того, в Татарстане заготовлено 490 тыс. тонн сена, что покрывает годовую потребность, а также 3,1 млн тонн сенажа, или 94,2% от плана, и более 3 млн тонн силоса – 80,3% от потребности.