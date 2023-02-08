В Алексеевском районе Татарстана начнется строительство хлебобулочного комбината

В Алексеевском районе Татарстана в этом году планируется начать строительство нового хлебобулочного комбината. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Демидов на итоговом собрании Татпотребсоюза в Казани.

«В этом году мы замахнулись на новый амбициозный проект. Мы уже определили участок на нашей промплощадке. Практически завершили подготовку всей документации. Полностью подготовлена спецификация отечественного оборудования», – рассказал докладчик.

По словам Демидова, в прошлом году объем инвестиций в строительство и капвложений составил более 2,2 млрд рублей.