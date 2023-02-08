news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
8 февраля 2023  19:06
Надежда Гордеева

В Алексеевском районе Татарстана начнется строительство хлебобулочного комбината

news_top_970_100

В Алексеевском районе Татарстана в этом году планируется начать строительство нового хлебобулочного комбината. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Демидов на итоговом собрании Татпотребсоюза в Казани.

«В этом году мы замахнулись на новый амбициозный проект. Мы уже определили участок на нашей промплощадке. Практически завершили подготовку всей документации. Полностью подготовлена спецификация отечественного оборудования», – рассказал докладчик.

По словам Демидова, в прошлом году объем инвестиций в строительство и капвложений составил более 2,2 млрд рублей.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное