В Алексеевском районе Татарстана началось строительство Ледового дворца

В поселке Алексеевское началось возведение спортивного объекта — Ледового дворца. Инициатива строительства крытого катка с искусственным льдом принадлежит Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Об этом в своем Instagram сообщил глава Алексеевского района Сергей Демидов.

«Президентом Республики Татарстан Миннихановым Р.Н. принято решение о строительстве в пгт. Алексеевское Ледового дворца! Строители уже на площадке!» — написал на своей странице Сергей Демидов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Т-и).

Глава муниципалитета поделился фотографиями, на которых видно, что площадка под объект выровнена, на ней работает спецтехника.

По информации газеты «Заря», здание ледового дворца будет расположено при въезде в райцентр со стороны города Казань. Общая площадь ледовой арены составит почти 3,5 тыс. квадратных метров. Новая ледовая арена будет вмещать 3 тыс. любителей хоккея и фигурного катания — жители любых возрастов смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием, а также кататься на коньках. Ледовый дворец планируется построить в течение будущего года.

Подписчики главы положительно восприняли новость. «Очень хорошая идея», «Ну, наконец-то, здорово», «Вот это новость!!!» — написали алексеевцы.

В общей сложности в Татарстане действуют 250 бассейнов, 52 ледовые арены, 11,5 тысяч спортивных объектов, порядка 1 тыс. универсальных спортивных площадок с инвентарем, лыжные базы и хоккейные арены.