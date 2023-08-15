В Алексеевском районе РТ по нацпроекту отремонтирован участок автодороги длиной 1,5 км

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В Татарстане отремонтирован участок автодороги Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай протяженностью 1,5 километра. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на участке 8,4 — 9,9 км в Алексеевском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Выполнено устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 12 тыс. кв. метров, укреплены обочины асфальтогранулятом. На данный момент объект введен в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

В этом году по дорожному нацпроекту в Татарстане ремонтируются 133 объекта: 63 регионального значения, 22 Казанской агломерации, восемь Набережночелнинской агломерации и два — Нижнекамской агломерации.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.