В Алексеевском районе РТ по нацпроекту открылся обновленный ФАП

Фото: © ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ»

В деревне Кзыл-Уракчи Алексеевского района Татарстана после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. В населенном пункте проживает около 90 человек.

Работы выполнены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Финансирование обеспечено из федерального и республиканского бюджетов.

В ходе ремонта была обновлена входная группа, заменена электрика, перекрашены стены, уложено новое напольное покрытие, обновлены потолки и сантехника.

После модернизации в ФАПе созданы более комфортные условия для приема пациентов и работы медицинского персонала.