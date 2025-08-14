В Алексеевском районе РТ планируют построить тематический парк «Великий Биляр»

На территории Алексеевского района Татарстана находятся уникальные культурно-исторические объекты, в том числе жемчужина муниципалитета – древний Биляр. Такими словами начал презентацию планов развития Биляра глава района Сергей Демидов на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Только в этом году мы отремонтировали систему подачи воды, павильон родника, лестницы, улучшили освещение и благоустроили территорию. Был запущен кластер «Алтын Дага», состоящий из пляжной зоны и визит-центра. В связи с этим мы предлагаем предпринимателям инвестировать в эту локацию», – заявил Демидов, добавив, что только за прошлый год через локацию прошло более 160 тыс. туристов.

В ближайшее время на территории Билярска хотят построить тематический парк «Великий Биляр», предполагающий создание подобия средневековой столицы Булгарского царства. Однако на выбранном участке запрещено капитальное строительство, отметил инвестор проекта Алексей Дмитрошкин.

По его мнению, создание тематического парка позволит закольцевать кластер древних столиц Татарстана – Булгар, Биляр и Казань, а также обеспечит туристический поток до 1 млн гостей в год.

Тем не менее первым этапом станет создание гостинично-развлекательного комплекса «Кочевье», состоящего из аутентичных тюркских юрт для круглогодичного применения. «На этом комплексе мы точно никаких денег не заработаем. Это проект чисто для прогрева интереса к Биляру и будущему тематическому парку», – пояснил Дмитрошкин.

Глава района в свою очередь обратился ко всем участкам совещания с просьбой помочь с получением разрешения на капитальное строительство, так как без него парк не будет создан. «Даже в самом селе Билярск настолько мощная охранная зона, что мы, можно сказать, гвоздь забить не можем. Но не развивать эту территорию мы тоже не можем», – заявил Демидов.