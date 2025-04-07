В Алексеевском районе РТ нашли три свалки мусора в рамках экодвухмесячника

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В рамках санитарно-экологического двухмесячника, проводимого в Татарстане в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», инспекторы Волжско-Камского управления обнаружили три свалки мусора в поселке Алексеевское. Две из них расположены на улице Мичурина, а третья – на улице Набережная. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Во время проверки экологи выявили захламление территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, а также большую свалку бытовых отходов.

В ответ на нарушения специалисты направили предостережение в адрес Исполнительного комитета Алексеевского района, требуя устранить проблемы в течение 60 дней и обеспечить соблюдение природоохранного законодательства.