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Общество 7 апреля 2025 19:38

В Алексеевском районе РТ нашли три свалки мусора в рамках экодвухмесячника

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В Алексеевском районе РТ нашли три свалки мусора в рамках экодвухмесячника
Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В рамках санитарно-экологического двухмесячника, проводимого в Татарстане в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», инспекторы Волжско-Камского управления обнаружили три свалки мусора в поселке Алексеевское. Две из них расположены на улице Мичурина, а третья – на улице Набережная. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Во время проверки экологи выявили захламление территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, а также большую свалку бытовых отходов.

В ответ на нарушения специалисты направили предостережение в адрес Исполнительного комитета Алексеевского района, требуя устранить проблемы в течение 60 дней и обеспечить соблюдение природоохранного законодательства.

#несанкционированная свалка #Экология #нарушения #министерство экологии и природных ресурсов РТ #нацпроекты
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