В Алексеевском районе РТ иномарка насмерть сбила мотоциклиста

В Алексеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с мотоциклистом.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, на Алексеевской улице в поселке Алексеевское водитель Mitsubishi сбил мотоциклиста на спорт байке. Предположительно, не уступил ему дорогу.

Фото: © Очевидцы

В результате аварии 41-летний мужчина погиб на месте. Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах трагедии.