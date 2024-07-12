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Происшествия 12 июля 2024 08:08

В Алексеевском районе РТ иномарка насмерть сбила мотоциклиста

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В Алексеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с мотоциклистом.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, на Алексеевской улице в поселке Алексеевское водитель Mitsubishi сбил мотоциклиста на спорт байке. Предположительно, не уступил ему дорогу.

Фото: © Очевидцы

В результате аварии 41-летний мужчина погиб на месте. Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах трагедии.

#смертельное дтп
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