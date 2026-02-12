В Алексеевском районе пожарный извещатель разбудил мужчину и спас ему жизнь

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В селе Войкино Алексеевского района РТ случился пожар в деревянном частном доме. По данным ГУ МЧС России по РТ, дом не был газифицирован, хозяин растопил печь и уснул, но проснулся от громкого сигнала пожарного извещателя. Внутри уже было сильное задымление, а возле печи горел пол.

Потушить огонь самостоятельно мужчина не смог и получил ожоги рук и ноги. Он выбежал к соседям и вызвал пожарных. Когда прибыли огнеборцы, дом горел по всей площади, частично обрушилась кровля.

Мужчина успел выбраться благодаря установленному в доме извещателю – его поставили в 2024 году за счет местных властей как одиноко проживающему гражданину.

Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи. Ущерб устанавливается, дом не был застрахован.

По данным ведомства, за 10 лет это уже 129‑й случай, когда пожарные извещатели помогли людям вовремя заметить возгорание и спастись. В итоге спасены жизни 320 человек, в том числе 104 детей.