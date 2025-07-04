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Происшествия 4 июля 2025 10:05

В Алексеевском районе подросток-питбайкер сбил трех девочек на дороге

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В Алексеевском районе подросток-питбайкер сбил трех девочек на дороге
Фото: t.me/demidovsergei

Ночью в селе Речное Алексеевского района РТ произошло ДТП с участием питбайкера. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Сергей Демидов.

«Несовершеннолетний водитель питбайка, двигаясь по дороге общего пользования, на скорости влетел в пешеходов – трех девочек. Сильнейший удар мототехники на себя приняла одна из них. Пострадавшей 16 лет, у нее серьезные травмы, в том числе перелом основания черепа», – написал Демидов в своем телеграм-канале.

Глава района призвал родителей не покупать детям «смертельные игрушки», чтобы избежать трагедии.

#ДТП #Алексеевский район
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