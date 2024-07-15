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В Алексеевском районе по нацпроекту отремонтировали почти 1,5 км дороги
В Алексеевском районе завершился ремонт участка дороги «Алексеевское — Высокий Колок» — Базяково —Тукай. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Миндортрансе РТ.
Протяженность участка от км 10+085 до км 11+549 составляет 1,464 километра. В ходе работ здесь удалили изношенные слови существующего покрытия, уложили нижний выравнивающий слой и верхний слой проезжей части из асфальтобетонной щебеночно-мастичной смеси. Также рабочие укрепили обочины на площади более 2 тысяч квадратных метров.
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