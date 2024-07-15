В Алексеевском районе по нацпроекту отремонтировали почти 1,5 км дороги

Фото: Миндортранс РТ

В Алексеевском районе завершился ремонт участка дороги «Алексеевское — Высокий Колок» — Базяково —Тукай. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Миндортрансе РТ.

Протяженность участка от км 10+085 до км 11+549 составляет 1,464 километра. В ходе работ здесь удалили изношенные слови существующего покрытия, уложили нижний выравнивающий слой и верхний слой проезжей части из асфальтобетонной щебеночно-мастичной смеси. Также рабочие укрепили обочины на площади более 2 тысяч квадратных метров.

Фото: Миндортранс РТ

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.