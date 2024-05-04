В Алексеевском районе перевернулась иномарка, в аварии погибла 18-летняя девушка

В Алексеевском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Минувшим вечером водитель Mitsubishi вылетел в кювет и перевернулся.

В результате 18-летняя пассажирка скончалась на месте, еще два пассажира в возрасте 22 и 19 лет госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ.