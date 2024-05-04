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В Алексеевском районе перевернулась иномарка, в аварии погибла 18-летняя девушка
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В Алексеевском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Минувшим вечером водитель Mitsubishi вылетел в кювет и перевернулся.
В результате 18-летняя пассажирка скончалась на месте, еще два пассажира в возрасте 22 и 19 лет госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ.
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