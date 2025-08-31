news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 августа 2025 14:31

В Алексеевском районе РТ открылся обновленный Кадровый центр «Работа России»

Читайте нас в
Телеграм
В Алексеевском районе РТ открылся обновленный Кадровый центр «Работа России»
Фото: Центр занятости населения Республики Татарстан

В Алексеевском районе Татарстана состоялось торжественное открытие обновленного Кадрового центра «Работа России». Об этом сообщает Центр занятости населения Республики Татарстан.

Современное пространство позволит жителям района получать услуги службы занятости в комфортных условиях. Для посетителей оборудованы светлые залы ожидания, кабинеты для индивидуальных консультаций, зал для групповых занятий и тренингов. Центр оснащен современной мебелью и цифровыми сервисами, упрощающими процесс поиска работы.

Фото: Центр занятости населения Республики Татарстан

В церемонии открытия приняли участие министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров, глава Алексеевского района Сергей Демидов, руководитель исполкома района Олег Леденцов и заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Елена Хамзина. Гости осмотрели обновленное пространство и пообщались с сотрудниками и жителями района.

Модернизация проведена в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры». Создание современных центров занятости способствует повышению эффективности трудоустройства и развитию рынка труда в регионе.

#нацпроекты #национальные проекты #алексеевский район рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

30 августа 2025
«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

30 августа 2025