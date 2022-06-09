Благодаря нацпроекту в Алексеевском районе началось строительство ФАПа

В селе Красный Баран Алексеевского района Татарстана начали строить фельдшерско-акушерский пункт. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«На сегодняшний день проведены работы по устройству свай основания здания, подводятся коммуникации, инженерные сети», – рассказали ведомстве.

В селе живет 246 человек. В ближайшее время сельчане смогут получать медицинскую помощь в улучшенных условиях.

Возведение модульного ФАПа в Красном Баране стало возможным благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». С января 2022 года она включена в национальный проект «Здравоохранение», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным.

Реализация этой программы делает медицину доступнее: строятся ФАПы, поликлиники оснащаются новым современным оборудованием. В этом году в республике построят 29 фельдшерско-акушерских пунктов, два из них уже открыты – это Тимяшевский (Лениногорская ЦРБ) и Аланский (Тюлячинская ЦРБ).