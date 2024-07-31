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Общество 31 июля 2024 19:28

В Алексеевском районе дети бойцов СВО получат выплату на подготовку к школе

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В Алексеевском районе Татарстана приняли решение поддержать семьи участников СВО, в которых есть дети школьного возраста. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал глава района Сергей Демидов.

«Первоклассники получат выплату в 10 000 рублей и рюкзаки с канцтоварами, остальные школьники из семей военнослужащих — по 5 000 рублей», — говорится в сообщении.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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#подготовка к школе #выплата #Алексеевский район
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