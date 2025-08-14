В Алексеевском могут появиться термы рядом со строящейся гостиницей

В селе Алексеевское рядом с новой строящейся гостиницей есть свободный участок площадью 4,2 гектара, на котором могут появиться термы. Об этом стало известно на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Мы сформировали треугольный участок на берегу Камы с очень удобными подъездами и предлагаем его под какой-нибудь проект. Нам там видятся термы. Центр республики, с видом на берег и с пляжной зоной, которую не нужно искусственно создавать. Если кому-то нужен, то мы готовы рассмотреть варианты на самых льготных условиях», – подчеркнул глава района Сергей Демидов.

«Этот треугольник – крайне привлекательное место. У нас есть ижевские термы, которые хотели в шесть районов Татарстана зайти, а их только в Нижнекамск пустили, можно им предложить. Ну и есть несколько компаний, которые в Казань хотели зайти, им тоже можно предложить», – прокомментировала глава АИР РТ Талия Минуллина.

Предложение оказалось действительно очень интересно предпринимателям. По словам главы района, два бизнесмена написали ему по поводу участка прямо во время совещания, по всей видимости, смотря прямой эфир муниципального часа.