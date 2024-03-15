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В Алексеевском многодетная мать привела старшую дочь на голосование
В райцентре Алексеевское мать шестерых детей Юлия Будина привела старшую дочь Ангелину на избирательный участок №671 для участия в выборах Президента России. Об этом пишет местная газета «Заря».
«Старшая дочь уже достигла возраста, когда может самостоятельно принимать решение и выбирать лидера страны. На участок мы пришли вместе, она еще не знает всей процедуры голосования, поэтому я пошла с ней, всё объяснила и показала. Дочь сделала свой первый выбор, я очень горжусь ей», — пояснила мать девушки.
Молодой избирательнице вручили подарок и браслет проголосовавшего. Последний дает право на бесплатное посещение учреждений культуры или бассейна в течение трех дней, а также возможность принять участие в розыгрыше автомобиля.
Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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