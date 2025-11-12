news_header_top
Общество 12 ноября 2025 23:16

В Алексеевском и Спасском районах РТ завершили экореабилитацию водоемов

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Алексеевском и Спасском районах Татарстана завершена экореабилитация водных объектов, запланированная на 2025 год по государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов РТ». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

В Алексеевском районе на реках Малый Черемшан (в селе Билярск) и Ахтырка (в райцентре Алексеевское) проведены руслорегулирующие работы. Они включали очистку и углубление дна, укрепление берегов и благоустройство прибрежной полосы. В совокупности затраты составили около 30 млн рублей.

В Спасском районе на реке Бездне у села Никольское капитально отремонтирована плотина пруда. Стоимость работ по обновлению запруды составила 40,5 млн рублей.

Главная цель экореабилитационных мероприятий – восстановление и сохранение водоемов. Это позволяет усилить их способность к самоочищению и поддержанию устойчивой экосистемы.

Наряду с этим работы были направлены на предотвращение негативного воздействия вод и повышение комфорта прибрежных зон.

#Экология #водоемы
