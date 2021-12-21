В Алексеевске в 2022 году откроется ледовый дворец

В Алексеевске в 2022 году начнет работу новый ледовый дворец. На сегодня проводятся строительные работы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов.

«Мы планируем открытие ледового дворца в 2022 году. Сейчас его корпус уже закрыт», — отметил замглавы министерства.

По его словам, новый объект будет создан по примеру типового проекта, который до этого был реализован в Рыбно-Слободском районе республики.