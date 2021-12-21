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Ру Тат
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Спорт
21 декабря 2021  18:00
Арсений Каримов

В Алексеевске в 2022 году откроется ледовый дворец

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В Алексеевске в 2022 году начнет работу новый ледовый дворец. На сегодня проводятся строительные работы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов.

«Мы планируем открытие ледового дворца в 2022 году. Сейчас его корпус уже закрыт», — отметил замглавы министерства. 

По его словам, новый объект будет создан по примеру типового проекта, который до этого был реализован в Рыбно-Слободском районе республики.

#Минспорта РТ #алмаз мингулов #алексеевский район рт
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