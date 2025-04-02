В Александровском пассаже до конца 2025 года должны провести противоаварийные работы

До декабря 2025 года в Александровском пассаже проведут противоаварийные работы, рассказал «Татар-информу» глава комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. По результатам исследований, объекту требуется усиление перекрытий и стабилизация грунта.

«С собственниками мы в контакте. До декабря 2025 года они должны провести противоаварийные работы в соответствии с охранными обязательствами, которые подписаны. Проведут или нет, я не знаю, но понаблюдаем. Все в их руках, время сейчас играет против них», — рассказал Гущин.

Глава комитета пояснил, что если работы на объекте проведут, то пассаж изымут.

«Причем на это сообщение сразу в обращениях появилось несколько инвесторов, которые готовы вложить финансы, потому что объект очень маржинальный и после запуска может приносить хорошие дивиденды», — считает Гущин.

Подробнее о текущем состоянии других памятников в Татарстане, а также о планах на 2026 и 2027 годы Гущин рассказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж».