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Строительство
26 декабря 2022  11:57
Ильгизар Вахитов

В чувашском Алатыре установят памятник Ивану Грозному

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В чувашском городе Алатырь планируют установить памятник Ивану Грозному. Как заявили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, его установят по многочисленным просьбам местных жителей. Стоять он будет на площади Революции.

При этом сама площадь станет похожа на крепость – здесь построят ее макет, а со стороны частного сектора появится ограждение со стендами и подсветкой. Не забудут и про зону отдыха.

На задумку планируется потратить 80,8 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета в рамках VII всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
 

#памятник #чувашия #иван грозный
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