В «Алабуге» задержали сотрудника, похитившего почти 35 млн рублей

Ведущего специалиста особой экономической зоны «Алабуга» задержали за хищение почти 35 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Материалы внутренней проверки передали сотрудникам правоохранительным органов работники службы собственной безопасности «Алабуги». По данным компании, сотрудник похитил 34,7 млн рублей.

«В ОЭЗ “Алабуга” проводится политика нулевой терпимости к коррупции и хищению средств», – заявили в пресс-службе ОЭЗ.

В результате возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).