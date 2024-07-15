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В «Алабуге» задержали сотрудника, похитившего почти 35 млн рублей
Ведущего специалиста особой экономической зоны «Алабуга» задержали за хищение почти 35 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Материалы внутренней проверки передали сотрудникам правоохранительным органов работники службы собственной безопасности «Алабуги». По данным компании, сотрудник похитил 34,7 млн рублей.
«В ОЭЗ “Алабуга” проводится политика нулевой терпимости к коррупции и хищению средств», – заявили в пресс-службе ОЭЗ.
В результате возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).
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