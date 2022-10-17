В «Алабуге» прошел крупнейший в России военно-патриотический турнир по пейнтболу

В прошедшие выходные на территории особой экономической зоны «Алабуга» прошли последние в этом сезоне и при этом наиболее масштабные военно-патриотические игры по пейнтболу. Их участниками стали студенты ведущего в России образовательного центра по подготовке квалифицированных рабочих кадров «Алабуга Политех» целевой мощностью 10 тыс. человек в год и приглашенная профессиональная команда игроков.

Уникальная возможность управлять людьми

В ходе грандиозного мероприятия участники придерживались строгой иерархии. Сержантами команд стали лучшие студенты 1-го курса, а капитанами — самые талантливые старшекурсники. У каждого сержанта в подчинении находились пять рядовых, а у каждого капитана — пять сержантов. Таким образом, учащиеся приобрели уникальный для их 16 лет опыт руководства группами людей. Примерить на себя роль генералов удалось топ-менеджерам «Алабуги». Всего в турнире поучаствовали более 600 человек.

Воссоздание Сталинградского сражения

Завершились масштабные военно-патриотические игры реконструкцией обороны завода «Красный Октябрь» в Сталинграде, где советская армия доблестно сражалась с врагом. Ранее были воссозданы два других эпизода Сталинградской битвы — сражение у Калача-на-Дону и прорыв у поселка Советский, которые в свое время также показали всю храбрость и мужество советских солдат.

Согласно правилам тематического сражения, команда должна была победить немецкий отряд, состоящий из профессиональных игроков в пейнтбол, сбросить флаг противника и установить знамя. Такая активность учит студентов физической выносливости, навыкам тактического и стратегического планирования, умению управления и готовности самостоятельно отвечать за безопасность страны.

«Мне нравится руководить командой, вести отряд в бой, выполнять поставленные задачи, придумывать тактики и стратегии. Очень интересно работать в команде — сначала всю информацию необходимо донести до сержантов, а потом уже до рядовых, чтобы все взаимодействовали слажено. Этот турнир — очень важное мероприятие, потому что оно сплачивает коллектив и позволяет окунуться в корпоративную культуру компании. Здесь учишься дисциплине и стрессоустойчивости. Круто, что в „Алабуге“ можно получить такой опыт», — рассказал капитан команды «Манипула XV» Сигурд Крупоткин.

Историческое просвещение

Помимо физического развития, студенты «Алабуга Политеха» получают и качественные знания. С лекцией, посвященной Сталинградской битве, в стенах образовательного центра выступил известный российский военный историк Алексей Исаев. Он подробно рассказал слушателям о сражении, изменившем ход Великой Отечественной войны, и ответил на вопросы учащихся.

Родители студентов поддерживают участие детей в военно-патриотических играх. Валерию Ямукову нравится, что его сын во внеучебные часы проводит время с пользой и удовольствием. «Я очень рад, что мы отдали ребёнка учиться в „Алабуга Политех“. Здесь ребятам преподают историю, прививают идеи патриотизма. Турнир очень помогает детям сплотиться и стать еще дружнее. А самое главное — технике безопасности уделяют самое большое внимание. Все носят маски и защитную одежду. Я могу быть уверен, что мой ребенок развивается физически и духовно под руководством профессиональных наставников», — поделился впечатлениями отец студента Владимира Ямукова.

Коллективные игры как путь к обретению навыков

Особая экономическая зона «Алабуга» уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию студентов образовательного центра «Алабуга Политех». Реконструкция военных сражений помогает учащимся запоминать подвиги героев и осознавать необходимость защиты своей страны. В процессе тематических игр у студентов формируется окружение, на которое всегда можно положиться. Накопление такого человеческого капитала трудно переоценить. Также турнир по пейнтболу помогает развивать такие важные качества, как коммуникабельность, настойчивость и ответственность, что в дальнейшем поможет молодым людям быстро привыкать к новым обстоятельствам и незамедлительно достигать поставленных целей.