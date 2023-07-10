В «Алабуге» начались земляные работы под ж/д пути для логоцентра им. Д. Сяопина

фото: телеграм-канал индустриального парка «Этилен 600»

В ОЭЗ «Алабуга» приступили к строительству железнодорожных путей к будущему логистическому комплексу им. Дэна Сяопина. Об этом в своем телеграм-канале сообщает индустриальный парк «Этилен 600».

«Терминал будет оказывать услуги по кратковременному и долговременному хранению грузов, погрузочно-разгрузочным работам, управлению заказами и учету складируемых товаров, взвешиванию и маркировке товаров, формированию партий грузов и др.», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту планировка стройплощадки завершена на 70%, ведется разработка грунта и устройство насыпи. Наполовину завершена забивка пробных свай, а готовность земляных работ под будущие железнодорожные пути составляет 40%.

Напомним, логистический терминал им. Дэна Сяопина станет крупнейшим в России. Планируется, что работы в рамках первого этапа будут завершены до конца 2023 года.

Логокомплекс расположится на территории Тукаевского района Татарстана — в 7 км от Нижнекамска и в 15 км от Набережных Челнов, а также в непосредственной близости от федеральной трассы М7 «Волга» и международного аэропорта «Бегишево». На первом этапе терминал займет площадь в 65 гектаров.