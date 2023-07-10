Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В «Алабуге» начались земляные работы под ж/д пути для логоцентра им. Д. Сяопина
В ОЭЗ «Алабуга» приступили к строительству железнодорожных путей к будущему логистическому комплексу им. Дэна Сяопина. Об этом в своем телеграм-канале сообщает индустриальный парк «Этилен 600».
«Терминал будет оказывать услуги по кратковременному и долговременному хранению грузов, погрузочно-разгрузочным работам, управлению заказами и учету складируемых товаров, взвешиванию и маркировке товаров, формированию партий грузов и др.», — говорится в сообщении.
К настоящему моменту планировка стройплощадки завершена на 70%, ведется разработка грунта и устройство насыпи. Наполовину завершена забивка пробных свай, а готовность земляных работ под будущие железнодорожные пути составляет 40%.
Напомним, логистический терминал им. Дэна Сяопина станет крупнейшим в России. Планируется, что работы в рамках первого этапа будут завершены до конца 2023 года.
Логокомплекс расположится на территории Тукаевского района Татарстана — в 7 км от Нижнекамска и в 15 км от Набережных Челнов, а также в непосредственной близости от федеральной трассы М7 «Волга» и международного аэропорта «Бегишево». На первом этапе терминал займет площадь в 65 гектаров.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»