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В акватории Волги в Татарстане прошли антитеррористические учения
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На одном из объектов в акватории Волги в Татарстане прошли антитеррористические учения.
Сотрудники УФСБ России по Татарстану провели учения по пресечению терроризма и ликвидации его последствий. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.
Учения позволяют при условно совершенном преступлении террористической направленности усовершенствовать взаимодействие оперштаба ФСБ с органами власти и другими спецслужбами, отметили в ведомстве.
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