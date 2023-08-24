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Происшествия 24 августа 2023 20:45

В акватории Волги в Татарстане прошли антитеррористические учения

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На одном из объектов в акватории Волги в Татарстане прошли антитеррористические учения.

Сотрудники УФСБ России по Татарстану провели учения по пресечению терроризма и ликвидации его последствий. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Учения позволяют при условно совершенном преступлении террористической направленности усовершенствовать взаимодействие оперштаба ФСБ с органами власти и другими спецслужбами, отметили в ведомстве.

#УФСБ РФ по РТ
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