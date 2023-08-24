На одном из объектов в акватории Волги в Татарстане прошли антитеррористические учения.

Сотрудники УФСБ России по Татарстану провели учения по пресечению терроризма и ликвидации его последствий. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Учения позволяют при условно совершенном преступлении террористической направленности усовершенствовать взаимодействие оперштаба ФСБ с органами власти и другими спецслужбами, отметили в ведомстве.