В акватории Волги в Казани затонуло судно, топливо вылилось в воду

В районе улицы Магистральной в Казани затонуло судно, топливо вылилось в акваторию Волги. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Профессиональном аварийно-спасательном формировании «РегионСпас».

Разлив топлива произошел накануне вечером. Спасатели получили информацию об этом от оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях. Площадь загрязнения составила порядка 200 квадратных метров, в воду вылилось почти 100 литров топлива.

Для начала спасатели локализовали пятно, развернули 100 метров банного заграждения, которое позволило остановить разлив топлива по акватории Волги.

Дальнейшей работы по ликвидации разлива спасатели передали собственникам затонувшего судна.