В акватории озера Байкал произошло землетрясение

Около 20.52 по иркутскому времени Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал толчки в акватории озера Байкал.

В региональном управлении МЧС России сообщают, что эпицентр находился в Республике Бурятия, в 58 километрах от населенного пункта Сахули.

«Интенсивность в эпицентре 7,8 баллов. Ощутимость в Иркутске 3 балла, Ольхонском районе 3-4 балла, Казачинско-Ленском районе 4 балла», – указали в ведоимстве.



Разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.