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В акватории озера Байкал произошло землетрясение
Около 20.52 по иркутскому времени Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал толчки в акватории озера Байкал.
В региональном управлении МЧС России сообщают, что эпицентр находился в Республике Бурятия, в 58 километрах от населенного пункта Сахули.
«Интенсивность в эпицентре 7,8 баллов. Ощутимость в Иркутске 3 балла, Ольхонском районе 3-4 балла, Казачинско-Ленском районе 4 балла», – указали в ведоимстве.
Разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
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