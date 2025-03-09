В акватории Лаишевского района РТ пробурили 1 тыс. лунок в рамках акции «Рыбе быть»

Сегодня сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам, работники районного рыбзавода, а также представители рыболовного братства и рыбаки-любители бурили лунки и закладывали в них снопы камыша на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Устье реки Меши». Мероприятие организовано в честь Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Бориса Кузнецова.

«Зимой, когда лед сковывает водоемы, рыбам не хватает кислорода. Каждый год в Лаишевском районе повторяется ритуал: люди выходят на лед, чтобы дать рыбе шанс выжить. Камыш работает как естественный насос: через стебли кислород поступает под лед», – сказал начальник межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Лаишевскому району Ильнур Валиуллин, чьи слова приводит Госкомитет РТ по биоресурсам.

Совместными усилиями участники провели аэрацию и пробурили тысячи лунок. На водоемах республики акция продлится до конца ледостава.