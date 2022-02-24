В акватории Лаишевского района пробурили 200 лунок для предотвращения замора рыбы

В акватории Лаишевского района рыбаки совместно с межрайонным отделом Госкомитета РТ по биоресурсам и Волжско-Камским управлением Росприроднадзора пробурили 200 лунок для предотвращения массовой гибели рыбы. Об этом пишет «Камская новь».

Для того, чтобы рыба не погибла из-за недостатка кислорода, рыбаки бурят лунки, затем плотно набивают ее сухостоем и притаптывают снег. Таким образом происходит аэрация воды — насыщение ее воздухом.

Участники акции утверждают, что это помогает сохранить баланс водных биоресурсов и избежать экологической катастрофы в акватории рек Кама и Меша на территории Лаишевского района.

Всего с начала 2022 года в акватории муниципалитета пробурено более 3 тыс. лунок.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что акцию «Рыбе — быть!» проводят в 17 районах Татарстана.