«В акте – «все прекрасно»: Тыгин – о газовых ЧП в Татарстане, халатности жильцов и УК

Аварии из-за неправильного использования газа в быту на территории Татарстана стали одной из центральных тем сегодня на брифинге в Доме Правительства республики. Основные причины – старые дымоходы и безответственное отношение управляющих компаний и самих жителей. Из-за чего возникают опасности и как их избежать – в материале «Татар-информа».





В Татарстане план по техническому обследованию газового оборудования выполняется на 100%

Фото: © «Татар-информ»

Только в Казани и Альметьевске «золотые ручки» топят газопроводы

По данным «Газпром трансгаз Казань», за первые семь месяцев этого года в республике зарегистрировано свыше 200 происшествий, связанных с использованием газа. Самое опасное – отравление угарным газом, из-за этого погибли 8 человек. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил начальник Госжилинспекции Татарстана – главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин.

«Не меньше нас беспокоит отсутствие тяги или обратная тяга. Такие случаи в республике тоже были, где в силу обратной тяги страдали люди, находящиеся не в тех помещениях, где был источник опасности», – добавил Тыгин.

Отдельное внимание он уделил затоплениям газопроводов, когда из-за технической ошибки в местах соединения оборудования в трубопроводе скапливается жидкость. В результате – ЧП. За семь месяцев зафиксировали 28 таких случаев.

«Мы никак не можем понять одну аномалию – эту цифру формируют Альметьевск и Казань. Только в этих двух городах «золотые ручки» (неквалифицированных специалистов, – прим. Т-и) умудряются соединять газопроводы со своим оборудованием и создают огромные сложности», – подчеркнул жилищный инспектор.

По поводу пожаров в презентационных материалах было указано почти 60 происшествий, однако Тыгин рассказал, что сюда включены все пожары, где было газовое оборудование, даже если причины возгорания не связаны с газом. Проще говоря, если от непотушенной сигареты загорелась квартира с подведенным газом, случай все равно будет зафиксирован.

Александр Тыгин: «За первые семь месяцев этого года в республике зарегистрировано свыше 200 происшествий, связанных с использованием газа» Фото: prav.tatarstan.ru

«Много лет заполняли, что все прекрасно, при отсутствии дымоходов»

Инспектор отметил, что в Татарстане план по техническому обследованию газового оборудования выполняется на 100%. В этом году было предотвращено более 12 тыс. происшествий. «Поэтому когда газовик приходит к вам в квартиру, нужно радоваться и быстрее идти открывать ему, ведь от этого зависит ваша безопасность», – заявил Тыгин.

Тем не менее не всегда обследование проводится качественно, и с 1 января этого года произошло семь случаев, когда жилинспекция привлекала к ответственности работников горгазов.

Есть нарушения, связанные и с собственниками жилья, – не пускают специалистов для проведения ТО, не хотят заключать договоры или и вовсе самовольно меняют оборудование. Всего за этот год зарегистрировано более 300 таких случаев.

Особое внимание Тыгин уделил управляющим компаниям, выделив УК «Заречье» и УК ЖКХ Авиастроительного района, материалы по которым были переданы в суд для дисквалификации руководителей. Дело в том, что на их территории пришлось полностью или частично отключить газовые колонки более чем в 50 домах из-за ужасного состояния шахт дымоудаления. При этом на протяжении нескольких лет акты проверки дымоходов и вентканалов в домах не содержали каких-либо замечаний по их состоянию.

Аналогичная ситуация произошла и в Менделеевске. «В Менделеевске акты управляющей компании заполнялись, что все прекрасно. И это при физическом отсутствии шахт дымоудаления», – привел пример Тыгин.

В этом году было предотвращено более 12 тыс. происшествий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда мы ошибку увидим, может быть уже поздно»

В завершение он поднял тему капитального ремонта домов, во время которого нередко возникают опасные случаи. Здесь он тоже привел пример. Так, в Чистополе во время ремонта кровли один из подрядчиков разобрал оголовки дымохода, из-за чего возникла обратная тяга, что могло привести к печальным последствиям. И таких примеров, по словам инспектора, много.

Нередко сами жители создают себе опасные ситуации: сознательно закрывают вентиляцию, выводят газовые котлы в систему вентиляции, застекляют лоджии там, где проходит фасадный газопровод, и так далее.

«Тут мелочей быть не может. Газ не простит нам ни одной ошибки. И когда мы эту ошибку увидим, может быть уже поздно», – заключил инспектор.

Рамис Саляхов поделился, что 90% всех аварий, связанных с бытовым газом, случается из-за негерметичных дымоходов и вентиляций Фото: prav.tatarstan.ru

Необходимо трижды в год проводить проверку дымоходов и вентиляций

В свою очередь заместитель гендиректора по производству компании «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов поделился, что 90% всех аварий, связанных с бытовым газом, случается из-за негерметичных дымоходов и вентиляций. Еще 5% приходится на установку принудительных вытяжек, а оставшиеся 5% – на нарушения со стороны потребителей.

По его словам, для предотвращения аварий необходимо обеспечить постоянный приток воздуха в помещения с газом, трижды в год проводить проверку дымоходов и вентиляций, а также регулярно проверять газовое оборудование, причем с привлечением специалистов, а не самостоятельно.

По поводу отключенных от газа домов он сказал, что для большей безопасности рассматривается программа по переводу на безопасные системы горячего водоснабжения: общедомовые котлы, индивидуальные тепловые пункты и замена газового оборудования на электрическое.