В Актау почти закончился продолжавшийся четверо суток мирный митинг

В областном центре на западе Казахстана, в Актау, постепенно стабилизируется ситуация. Продолжавшийся 4 суток мирный митинг почти закончился, жители разобрали палатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Казахстан.

«В Актау ситуация также постепенно стабилизируется, — рассказали в эфире телеканала. — Жители разобрали палатки, которые были установлены на центральной дороге рядом с площадью Ынтымак, сейчас они расходятся по домам».

Ранее ТАСС со ссылкой на канал «Хабар-24» сообщал, что в Актау возобновили работу автозаправочные станции и банкоматы, однако образовались большие очереди.