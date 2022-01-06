news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
6 января 2022  18:23

В Актау почти закончился продолжавшийся четверо суток мирный митинг

news_top_970_100

В областном центре на западе Казахстана, в Актау, постепенно стабилизируется ситуация. Продолжавшийся 4 суток мирный митинг почти закончился, жители разобрали палатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Казахстан.

«В Актау ситуация также постепенно стабилизируется, — рассказали в эфире телеканала. — Жители разобрали палатки, которые были установлены на центральной дороге рядом с площадью Ынтымак, сейчас они расходятся по домам». 

Ранее ТАСС со ссылкой на канал «Хабар-24» сообщал, что в Актау возобновили работу автозаправочные станции и банкоматы, однако образовались большие очереди.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное