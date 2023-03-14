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Руc Тат
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Происшествия 14 марта 2023 15:51

В Актанышском районе выписали штрафы строительным фирмам, чьи грузовики разбивают дороги

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В Актанышском районе Татарстана штрафы выписали строительным организациям за порчу дорог, сообщили в пресс-службе ГБУ «Безопасность дорожного движения».

По данным ведомства, для строительства и реконструкции М7 подрядные фирмы перевозят по дорогам района крупногабаритные и тяжеловесные грузы с нарушениями.

Так, только за один день на трассе «Актаныш – Поисево» было выявлено два таких факта и составлены соответствующие административные материалы.

Кроме того, в Актанышском районе выявили два карьера, на которых активно добывают инертные материалы. Специалисты выяснили, что съезды к этим карьерам согласованы не были. Сейчас их владельцев проверяют.

#дороги #актанышский район
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