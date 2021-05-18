В Актанышском районе встретились главы парламентов Татарстана и Башкортостана

Сегодня в Актанышском районе проходит выездное заседание профильных комитетов Госсовета Татарстана и Госсобрания-Курултая Башкортостана. Делегаты во главе со спикерами парламентов Фаридом Мухаметшиным (Татарстан) и Константином Толкачевым (Башкортостан) посетили малую родину первого Президента РТ Минтимера Шаймиева — деревню Аняково, побывали в музее им. Ш. Шаймиева и в сквере «Бабайда кунакта».

С достопримечательностями селения гостей знакомил глава Актанышского района Энгель Фаттахов.

Также они навещают учащихся гуманитарной гимназии-интерната для одаренных детей и работников районного дома культуры им. Альфии Авзаловой.

Затем состоится совместное заседание Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Государственного Собрания — Курултая РБ по образованию, культуре, молодежной политике и спорту «Роль родного языка в развитии диалога культур».

В составе делегаций — представители депутатского корпуса обеих республик.