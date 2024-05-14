В Актанышском районе установили мемориальную доску в память о бойце СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Уразаевской школе Актанышского района Татарстана установлена мемориальная доска в память об Айзате Файзуллине, погибшем в ходе спецоперации. Установку памятной доски организовало районное общество ветеранов боевых действий «Боевое братство» под руководством ветерана чеченской войны Вазиха Харисова.

На памятный митинг пришли заместитель главы района Ильшат Габдулхаев, военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в Афганистане, на Южном Кавказе и в других локальных войнах, руководители сельского поселения, обычные жители села Уразаево, учащиеся школ.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Уразаево — деревня, где выросло много военных. На войне в Афганистане погиб уроженец села Мухаррам Сафин. Его каменная статуя, установленная перед школой, ежедневно встречает и провожает учеников. Еще одному погибшему в ходе спецоперации сельчанину, Артему Шаяхову, в скором времени будет установлена мемориальная доска.

Выпускник этой школы Ильшат Габдулхаев сказал, что подвиг Мухаррама Сафина, Айзата Файзуллина, Артема Шаяхова никогда не будет забыт. Он поблагодарил матерей, воспитавших таких отважных сыновей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Глава Уразаевского сельского поселения Гузалия Шаймарданова поделилась воспоминаниями об Айзате Файзуллине. «Когда его проводили на специальную военную операцию, он сказал мне: „Запомните меня в таком прекрасном виде!“» — сказала она.

Одноклассники прочитали посвященные Айзату стихи. Они отметили, что он с детства был веселым, озорным парнем. После окончания школы постоянно встречался с ними, общался с одноклассниками даже после отъезда на спецоперацию.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

После снятия белого покрывала с мемориальной доски участники митинга подошли к ней с букетами цветов. Оставляя красные гвоздики, собравшиеся желали скорейшего завершения специальной военной операции. «Спасибо вам, герои!» — говорили они.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.