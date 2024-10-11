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В Актанышском районе Татарстана открылась новая мечеть «Рафик»
Сегодня в селе Новое Зияшево Актанышского района Иатарстана открылась новая мечеть «Рафик», названая в честь местного предпринимателя Рафика Сахабутдинова. Он был известным и уважаемым человеком, который много делал для своего села: помогал в строительстве дорог, памятников и других социальных объектов.
В селе на протяжении многих лет действовала мечеть, но в 1930-е годы ее закрыли, а здание передали под школу. Спустя 90 лет, в 2023 году, в селе решили возвести новую мечеть. Ее строительство началось после смерти Рафика Сахабутдинова 3 марта прошлого года. Его уход стал большой утратой для района и села.
На открытии мечети пришли многие жители села, а также руководитель исполкома Актанышского района Рустам Ильясов. Он отметил значение работы Рафика Сахабутдинова для сельского хозяйства региона и выразил благодарность всем спонсорам, особенно семье покойного, которая поддержала строительство мечети.
Ильясов отметил, что хозяйство «Чишма» по-прежнему занимает лидирующие позиции в животноводстве и земледелии. В настоящее время им управляет сын Рафика Сахабутдинова — Ренат.
Имам-мухтасиб Актанышского района Руслан хазрат Муртазин напомнил о важности посещения мечети и совершения намаза. Он вручил благодарственные письма и священные книги всем причастным к строительству.
Почетный гражданин района Раухат Салихзянов, долгие годы возглавлявший хозяйство «Ташкын», заметил, что Рафик Сахабутдинов обеспечивал тружеников хозяйства хорошей заработной платой, комфортными условиями труда. Кто бы ни обращался с просьбой, он решал ее положительно. Благодаря ему в Аккузевском сельском поселении и его родном селе Новое Зияшево было создано много социальных благ.
Брат покойного Камиль Сахабутдинов выразил надежду, что молитвы, произносимые в новой мечети, станут обращением к Богу за всех умерших односельчан.
Новая мечеть стала не только духовным центром села, но и символом единства его жителей.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
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