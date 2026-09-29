В Актанышском районе Татарстана нашли средневековое селище XI–XII веков

Фото: okn.tatarstan.ru

Археологи обнаружили неукрепленное средневековое поселение «Баскуль III» в Актанышском районе Татарстана. Памятник расположен на левом берегу реки Белая в 940 м от деревни Буаз-Куль, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Площадь селища составляет 0,7 га. Несмотря на многолетнюю распашку территории и проложенную в XX веке мелиоративную канаву, специалистам удалось выявить сохранившийся культурный слой.

В ходе археологических работ ученые обнаружили фрагменты средневековой керамики ручной лепки, изделия из цветного и черного металла, боевые топоры и наконечники стрел. Среди находок также оказались серебряное височное украшение с позолотой, бронзовые поясные накладки и перстни, выполненные мастерами родановской культуры Приуралья.

Фото: okn.tatarstan.ru

По находкам специалисты сделали вывод, что в XI–XII веках на территории поселения велась хозяйственная и ремесленная деятельность, а его жители вели торговлю.

Название «Баскуль III» связано с расположением археологического памятника. В этой местности ранее уже обнаружили два объекта – «Баскуль I» и «Баскуль II». Индекс «III» указывает на то, что новое селище стало третьим выявленным памятником в этом археологическом микрорайоне.