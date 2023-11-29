В Актанышском районе стали плести маскировочные сети цвета грязного снега

В Актанышском районе РТ еще четыре деревни присоединились к плетению маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне СВО. На весну и лето активистки делали сети из материала зеленого цвета. К зиме оттенки природы поменялись, в связи с чем масксети стали плести из материала коричневого цвета и цвета грязного снега. Такую идею предложили земляки, участвующие в специальной военной операции.

В Актанышском районе плетение маскировок было начато сразу в четырех селах: Кирово, Новое Алимово, Мари Суксы и Зубаирово. Рамы для плетения сетей привезла руководитель районного волонтерского движения «Мы вместе» Гулина Идельбаева, а плетению сетей обучала волонтер из села Новое Алимово Гульчачак Фасихова.

В Кирове односельчане несколько раз собирали помощь для бойцов. Из этих средств женщины заказали из Санки-Петербурга два рулона спандбона длиной 250 метров.

Плетение организовали в сельском Доме культуры, в нем принимают активное участие женщины разных возрастов. Работа ведется с утра до вечера.

«Сейчас научились работать очень быстро. Уже сплели 20-метровую маскировочную сетку. Ребята, приезжавшие в отпуск из зоны СВО, говорили, что не надо слишком длинных маскировок, достаточно, чтобы одна сеть покрыла одну боевую машину. Односельчане регулярно приходят и делают доброе дело, не жалея сил и времени во благо Родины. Большое им спасибо!» — заявили волонтеры Венера Сабитова и Валя Ашрафуллина.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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