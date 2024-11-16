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В Актанышском районе сотни рыбаков вышли на неокрепший лед
В Актанышском районе сотрудники МЧС предотвратили массовый выход рыбаков на недавно замерзшую реку.
Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, сегодня поступило сообщение о том, что на плотине на реке Мелля более сотни рыбаков находятся на тонком льду. На место сразу выехала оперативная группа ПСЧ-87.
Специалисты провели профилактические беседы о безопасной толщине льда и предупредили рыбаков о привлечении к административной ответственности.
«На льду реки находились более сотни рыбаков. После предупреждения все они покинули опасный осенний лед», – отметил начальник караула ПСЧ-87 Ленар Галявов.
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