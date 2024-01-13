В Актанышском районе семьям бойцов СВО развезли дрова

Фото: Лейсан Газизова

В Актанышском районе Татарстана продолжается доставка дров, продовольствия и бытовых принадлежностей семьям участников спецоперации. В течение года в райисполком поступило около 80 заявлений от семей на дрова.

Накануне местные власти порадовали жительницу деревни Шабызово Разилю Хусниярову. Сын женщины Ильдар Хуснияров был мобилизован в декабре 2022 года. К сожалению, храбрый парень скончался от тяжелых ранений в казанском госпитале.

«Руководители села, района не забывают, всегда в курсе моего положения. Большое спасибо главе района Ленару Зарипову, который помог мне с дровами, руководителю хозяйства „Наратлы“ Алмазу Мусабирову, который дал мне технику, Лимару, который привез дрова!» — говорит Разиля апа.

Фото: Лейсан Газизова

Разиле Хуснияровой принесли и наборы первой необходимости, подготовленные благотворительным фондом «Нэфис-Косметикс». Эти наборы с продуктами и бытовыми принадлежностями главы сельских поселений начали передавать семьям земляков, отправившихся на спецоперацию. В общей сложности более 120 семей получат помощь.

Фото: Лейсан Газизова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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