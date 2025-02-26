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Общество 26 февраля 2025 16:45

В Актанышском районе РТ представили нового начальника полиции

В Актанышском районе РТ представили нового начальника полиции
Марат Мингазов
МВД по РТ

Замминистра внутренних дел по РТ Алексей Завгороднев представил личному составу ОМВД России по Актанышскому району нового начальника – подполковника полиции Марата Мингазова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Замминистра уверен, что опыт и знания нового начальника помогут эффективно обеспечивать порядок и безопасность в районе. В свою очередь, Марат Мингазов поблагодарил руководство за доверие и отметил, что сплоченный коллектив отдела справится со всеми задачами на высоком уровне.

Фото: МВД по РТ

#актанышский район рт #мвд
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