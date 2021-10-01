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Ру Тат
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1 октября 2021  08:30

В Актанышском районе РТ по нацпроекту обновили участок региональной дороги длиной 2,5 км

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В Татарстане дорожники отремонтировали участок протяженностью 2,5 км автодороги Актаныш – Муслюмово – Совхоз им. Кирова. Работы выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Актанышском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На площади 18 тыс. кв. метров специалисты уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны, нанесли дорожную разметку», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие оборудовали остановочную площадку с заездным карманом. К 15 октября здесь установят новый автопавильон.

Региональная дорога имеет две полосы движения и ширину проезжей части семь метров. Она соединяет автодорогу Актаныш – Муслюмово с федеральной трассой М7. По ней проходят школьные и межмуниципальные автобусные маршруты.

В Татарстане в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 96,7 км региональных автодорог. В результате 48,2% дорог регионального значения достигнут нормативного состояния.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.

 

#ремонт дорог
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