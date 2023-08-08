news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 8 августа 2023 18:40

В Актанышском районе РТ обнаружили тело утонувшего мужчины

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Актанышском районе у деревни Чуганак в озере Чуганак-Куль обнаружили тело утонувшего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Работники пожарной охраны нашли утонувшего в полуметре от берега.

Тело извлекли из озера извлечено и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Личность и причина гибели устанавливаются.

#утонул мужчина #актанышский район
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное