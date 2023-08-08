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В Актанышском районе РТ обнаружили тело утонувшего мужчины
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В Актанышском районе у деревни Чуганак в озере Чуганак-Куль обнаружили тело утонувшего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Работники пожарной охраны нашли утонувшего в полуметре от берега.
Тело извлекли из озера извлечено и передали сотрудникам правоохранительных органов.
Личность и причина гибели устанавливаются.
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