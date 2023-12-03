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В Актанышском районе провели благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
В селе Старые Бугады Актанышского района Татарстана прошёл заключительный в этом году благотворительный концерт «Мы вместе». На это событие были приглашены родители, жены, а также близкие родственники и друзья солдат, принимаюших участие в специальной военной операции.
Со словами поддержки и благодарности к присутствующим обратилась руководитель волонтёрского корпуса района Гулина Идельбаева. «Огромное спасибо главе сельского поселения и работникам сферы культуры», — сказала она.
Участники вечера призвали поддержать военнослужащих. Каждый выступающий отметил, что землякам, которые сейчас выполняют задачи на фронте, важно знать, что дома всё хорошо, что их любят и ждут. Им важен надежный тыл и поддержка, вера, выдержка и мужество.
Всего в результате концерта удалось собрать 17,2 тыс. рублей.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Юлая Низаева.
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