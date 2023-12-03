В Актанышском районе провели благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО

В селе Старые Бугады Актанышского района Татарстана прошёл заключительный в этом году благотворительный концерт «Мы вместе». На это событие были приглашены родители, жены, а также близкие родственники и друзья солдат, принимаюших участие в специальной военной операции.

Со словами поддержки и благодарности к присутствующим обратилась руководитель волонтёрского корпуса района Гулина Идельбаева. «Огромное спасибо главе сельского поселения и работникам сферы культуры», — сказала она.

Участники вечера призвали поддержать военнослужащих. Каждый выступающий отметил, что землякам, которые сейчас выполняют задачи на фронте, важно знать, что дома всё хорошо, что их любят и ждут. Им важен надежный тыл и поддержка, вера, выдержка и мужество.

Всего в результате концерта удалось собрать 17,2 тыс. рублей.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону