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В Актанышском районе провели благотворительные концерты в поддержку участников СВО
В Актанышском районе Татарстана состоялись благотворительные концерты в Домах культуры сел Чалманаратово и Татарские Ямалы. На благотворительном концерте в Чалманаратове выступили местные жители и самодеятельные артисты из сел Барсуково, Татарские Ямалы, Гареево и Такталачук.
С концерта в Чалманарате в помощь бойцам на СВО собрали 8 тыс. рублей, а в селе Татарские Ямалы — 14 тыс. 350 рублей.
11 мая Татаро-Ямалинский ДК был полон зрителей. В мероприятии под названием «Я люблю тебя, жизнь!» приняли участие представители художественной самодеятельности села Татарские Ямалы, работники культуры, школьники и приехавшие гости.
Это не первый концерт в поддержку участников спецоперации. Первый, с трехчасовой программой, провели осенью прошлого года. Тогда удалось выручить 25,8 тыс. рублей.
«Материальную помощь мы передали волонтерам „Мы вместе!“ Женщины села для наших солдат, которые воюют на СВО, и лапшу режут, и носки вяжут», — отметила директор Татарско-Ямалинского дома культуры Айсылу Нургалиева.
«Солдатам пишем письма с душевным теплом, а школьники [посылают] рисунки! Выражаю огромную благодарность всем, кто участвовал в благотворительных концертах, всем, кто протягивал руку помощи, всем, кто трудился ради нашего светлого будущего. Поскорее бы закончились бои и все ребята благополучно вернулись домой, к своим семьям, жили бы в мире и согласии», — добавила Айсылу Нургалиева.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
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