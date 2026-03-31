В Актанышском районе прошел благотворительный концерт в поддержку участников СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В селе Старое Байсарово Актанышского района артисты благотворительной концертной группы, действующей при фонде «Мы вместе», представили зрителям концертную программу.

Мероприятие было организовано с целью оказания помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Все средства, вырученные от продажи билетов, направят на поддержку бойцов. По итогам концерта удалось собрать 19 500 рублей.

Организаторы выразили надежду, что оказанная помощь станет значимой поддержкой для солдат, а боевые действия завершатся как можно скорее, и защитники вернутся домой живыми и здоровыми.

Также слова благодарности адресовали жителям села Старое Байсарово за активное участие и поддержку благотворительного мероприятия. Отмечается, что подобные инициативы укрепляют единство и взаимную поддержку.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.