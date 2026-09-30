В Актанышском районе прошел благотворительный концерт в поддержку бойцов

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Доме культуры села Казкеево Актанышского района состоялся благотворительный концерт группы «Мы вместе» в поддержку участников специальной военной операции. На мероприятие пришли жители села, приглашенные гости и воспитанники кадетской школы.

Участники группы исполнили патриотические песни, которые зрители встречали аплодисментами. По итогам концерта удалось собрать 9,3 тыс. рублей. Средства направят на помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

Особое значение мероприятие имело для кадетов. Воспитанники школы стали зрителями концерта и увидели, как жители села объединяются для поддержки бойцов.

Организаторы отметили, что подобные благотворительные мероприятия будут продолжаться.